Liverpool viene de atrás para vencer al Atleti

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Un día después de revelar su decepción por la falta de una nueva oferta contractual por parte de Liverpool, Alexis Mac Allister dio el argumento perfecto el miércoles, con el gol de la victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Mac Allister ejecutó un disparo tremendo desde fuera del área y Liverpool se recuperó tras ir perdiendo por un gol en Anfield.

El internacional argentino, que se incorporó a Liverpool en 2023, salió corriendo a celebrar frente a los aficionados locales. Fue un marcado contraste con su tono sombrío antes del partido, cuando habló sobre la incertidumbre respecto a su situación en el club.

"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato", señaló Mac Allister el martes, durante una conferencia de prensa previa al partido.

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El contrato de Mac Allister se extiende hasta 2028, por lo que no hay urgencia para que Liverpool lo renueve todavía. Pero su gol, cinco minutos después del descanso, fue un recordatorio de sus cualidades: remató con potencia al rincón, fuera del alcance del arquero del Atlético, Jan Oblak.

"Normalmente cuando estoy en esas posiciones me gusta disparar", dijo Mac Allister. "No sucede muy a menudo, pero estoy contento porque me encanta marcar goles. El de hoy fue un buen gol y también fue importante para el equipo, que es lo que quiero".

El Atlético se había puesto en ventaja gracias a Marcos Llorente a los 17 minutos. El mediocampista amplió su notable racha goleadora en Anfield.