Lobos DEPSA avanza a las semifinales

Lobos DEPSA se instaló en las semifinales de la Liga Tangamanga tras empatar 1-1 con Servi-Mac, resultado que les bastó para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla. El héroe de la tarde fue Jorge Adrián “El Pareja” Ríos, quien se convirtió en la figura del encuentro al marcar el gol que mantuvo con vida a su equipo.

El duelo, disputado este domingo, fue intenso y equilibrado desde el arranque. Servi-Mac tomó la ventaja al minuto 70 con un tanto de José Ibarra, que puso contra las cuerdas al conjunto dirigido por “El Inge”. Sin embargo, la respuesta de DEPSA no tardó, seis minutos más tarde, “El Pareja” Ríos apareció con un remate preciso para firmar el empate y sellar la clasificación rumbo a la antesala de la final.

En otros resultados de la categoría estelar, Carrera FC venció 2-1 a Maquisa, mientras que Cartagena derrotó por la mínima diferencia a Quatro. Tercera Grande igualó 2-2 con Daloza y también avanzó a las semifinales por mejor posición en la tabla.

Las semifinales se disputarán el próximo domingo con dos duelos de alto voltaje: Carrera FC enfrentará a Tercera Grande, y Lobos DEPSA buscará su boleto a la gran final ante Cartagena. Los vencedores serán los protagonistas del último y esperado encuentro de la temporada en la Liga Tangamanga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí