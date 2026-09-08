Logra Mony Ramos otro título nacional

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La softbolista potosina Mony Ramos volvió a destacar en el panorama nacional al proclamarse campeona con Bulldogs, luego de que anteriormente consiguiera el subcampeonato con la misma organización.

Bulldogs mantuvo paso perfecto durante la competencia al conseguir seis victorias consecutivas, coronando su actuación con un triunfo como visitante frente a Tigres de la UANL, conjunto que también contó con jugadoras de nivel profesional.

La novena campeona estuvo integrada por peloteras con experiencia en equipos como Olmecas de Tabasco, Algodoneras de Unión Laguna, Charras de Jalisco actualmente Leonas de Yucatán, Sultanes y Diablos Femenil, varias de ellas con participación activa en la Liga Mexicana de Softbol.

Dentro de este plantel, Ramos logró consolidarse como receptora titular, respondiendo a la exigencia de una competencia de alto nivel y dejando abierta la posibilidad de continuar participando con Bulldogs en futuros campeonatos.

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El título estuvo acompañado de reconocimientos individuales para el conjunto, que además contó con la campeona de cuadrangulares y la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la final, completando una actuación sobresaliente en el certamen.

Para Mony Ramos, el campeonato representa otro resultado importante en su trayectoria. Además de competir en diferentes ligas y equipos de San Luis Potosí, participa en la formación de niñas y nuevos talentos del softbol potosino y forma parte del grupo de atletas de alto rendimiento de la Academia MontPark.