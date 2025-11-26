Logra Mourinho primera victoria

MANCHESTER.- José Mourinho consiguió su primera victoria en la Liga de Campeones con su nuevo club, el Benfica, gracias a un gol tempranero de Samuel Dahl que sentó las bases para una victoria el martes 2-0 sobre el tribulado Ajax .

Fue un enfrentamiento entre el colero en la clasificación de la Liga de Campeones ante el 35mo cuando los dos equipos sin victorias se enfrentaron en los Países Bajos .

El lateral izquierdo Dahl anotó una volea en el rebote después de que el portero del Ajax, Vitezslav Jaros, hubiera salvado un cabezazo del experimentado defensor del Benfica, Nicolás Otamendi. Leandro Barreiro añadió el segundo al 90.

El Ajax ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Campeones y ha ganado solo uno de sus últimos 10 encuentros en todas las competiciones .

En el otro partido tempranero, el delantero canadiense Promise David anotó el único gol en la victoria del Union Saint-Gilloise de Bélgica 1-0 ante el Galatasaray, que estaba mermado por lesiones.

El club turco estuvo sin el lesionado máximo goleador de la Liga de Campeones, Victor Osimhen, y terminó con 10 hombres después de que el defensor de 18 años, Arda Ünyay, recibiera dos tarjetas amarillas.

Más tarde, Pep Guardiola celebrará su 100mo partido en la Liga de Campeones como entrenador cuando el Manchester City enfrente al Bayer Leverkusen. El Chelsea juega contra el Barcelona, mientras que la Juventus viaja al Círculo Ártico para enfrentarse al Bodø/Glimt, donde se pronostica que la temperatura se mantendrá apenas por encima del punto de congelación.

Además, es Borussia Dort-mund-Villarreal, Marsella-Newcastle United, Nápoles-Qarabag y Slavia Praga-Athletic de Bilbao.