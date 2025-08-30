logo pulso
Logran Bravos tercera victoria consecutiva

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Logran Bravos tercera victoria consecutiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Bravos de Juárez venció en casa por la mínima diferencia (1-0) a los Cañoneros del Mazatlán y obtuvo su tercera victoria consecutiva en lo que va del torneo.

Bravos abrió el marcador en el minuto 10, a través de la vía penal, luego de que el VAR revisara un jalón dentro del área sobre Óscar Estupiñán, mismo que se encargó de anotar.

El resto del primer tiempo fue dividido, con ocasiones para ambos equipos, pero sin tener más goles en el encuentro.

Hacia el final del partido, José Luis Rodríguez anotó al minuto 78, sin embargo, el segundo gol para Juárez se anuló por un fuera de lugar. El marcador no se modificó más.

