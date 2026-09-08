Logran los Mets triunfo de 9-4 sobre Marlins
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MIAMI.- El novato A.J. Ewing conectó tres hits e impulsó tres carreras, y los Mets de Nueva York vencieron el lunes 9-4 a los Marlins de Miami.
Con el marcador empatado 4-4 en la cuarta entrada, Bo Bichette pegó un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente y Ewing conectó un doblete productor de dos más para darle a los Mets ventaja de 7-4.
Marcus Semien conectó dos dobletes y remolcó una carrera, y Bichette pegó dos sencillos e impulsó una anotación por los Mets, que terminaron con 16 hits.
Jonah Tong (2-1) permitió cuatro carreras y cuatro hits, y las cuatro anotaciones llegaron en la segunda entrada.
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Cuatro relevistas siguieron a Tong y cada uno lanzó una entrada para completar la labor de seis hits permitidos.
El abridor dominicano de los Marlins, Eury Pérez (7-11), fue retirado del juego tras permitir un máximo de la temporada de siete carreras —cinco limpias— y 10 hits en cuatro entradas.
El sencillo impulsor del venezolano Francisco Álvarez en la tercera entrada empató el juego 4-4. El dominicano Juan Soto anotó desde primera a un mal tiro que pasó de largo al campocorto dominicano Otto Lopez hacia el jardín izquierdo en un intento de out forzado.
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