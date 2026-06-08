Lorena Rangel vuelve a brillar
Logra su segunda presea dorada, ahora en los 800 metros planos
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El atletismo potosino vivió una jornada memorable gracias a la destacada actuación de sus representantes en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, donde Lorena Rangel Batres volvió a demostrar su calidad al conquistar una nueva medalla de oro, consolidándose como una de las mejores corredoras del país.
La fondista potosina se adjudicó el primer lugar en la prueba de los 800 metros planos al detener el cronómetro en 2 minutos, 05 segundos y 71 centésimas. Rangel Batres tomó el liderato de la competencia a partir de los 300 metros y mantuvo un ritmo dominante hasta cruzar la meta en la primera posición, dejando en claro su gran momento deportivo.
Con este resultado, la atleta sumó su segundo campeonato nacional del certamen, luego de haberse coronado previamente en los 1,500 metros planos, donde también obtuvo la medalla de oro con una destacada actuación.
La sobresaliente participación de Lorena Rangel encabezó una productiva cosecha para la delegación potosina, que también celebró la medalla de oro obtenida por Claudia Alvarado en la prueba de los 400 metros planos, reafirmando el alto nivel competitivo de las velocistas del estado.
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Asimismo, Samuel Alfonso González Arreguín aportó una presea más para San Luis Potosí al conquistar la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud, sumando puntos importantes para la representación potosina.
Con dos medallas de oro para Lorena Rangel Batres, una presea dorada para Claudia Alvarado y un bronce de Samuel Alfonso González Arreguín, el atletismo de San Luis Potosí cerró una destacada participación que confirma el crecimiento y la calidad de sus atletas en el escenario nacional.
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