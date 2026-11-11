Los Chiefs adquieren a Josh Downs en canje

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KANSAS CITY.- Los Chiefs de Kansas City adquirieron al receptor abierto Josh Downs de los Colts de Indianapolis a cambio de selecciones de cuarta y quinta ronda del próximo draft, recibiendo además una selección de séptima ronda, según informaron el martes fuentes cercanas al acuerdo a The Associated Press. La operación, sujeta a examen físico, cubre una necesidad urgente en Kansas City tras la lesión en el tendón de la corva que Xavier Worthy sufrió en la victoria sobre los Jets, y fue celebrada en redes sociales tanto por el propio jugador como por el quarterback Patrick Mahomes.

La llegada de Downs refuerza a una ofensiva de los Chiefs (6-2) golpeada por las lesiones, luego de perder a Tyquan Thornton por una fractura de tobillo y sufrir las ausencias intermitentes de Rashee Rice y ahora de Worthy. Por su parte, Indianapolis continúa su reestructuración tras el despido del gerente general Chris Ballard; Downs, de 25 años, había pedido salir luego de que los Colts traspasaran a Quenton Nelson, DeForest Buckner y Keenan Allen, aunque retuvieron al corredor Jonathan Taylor.

En nueve juegos de esta campaña, Downs registra 33 recepciones para 354 yardas y un touchdown, sumando 231 atrapadas y 2,494 yardas en su carrera. Al estar en el último año de su contrato, el resto de la temporada servirá como audición para asegurar una extensión con el gerente general Brett Veach, mientras Kansas City busca volver a los playoffs tras ausentarse la campaña pasada.