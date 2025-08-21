logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Filis aplastan a Marineros

Schwarber conecta HR e impulsa 5, para completar barrida en serie de tres juegos

Por AP

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Los Filis aplastan a Marineros

FILADELFIA.- Trea Turner tuvo cinco hits y un par de carreras impulsadas, Kyle Schwarber conectó un jonrón e impulsó cinco, y los Filis de Filadelfia completaron una barrida de tres juegos sobre los Marineros de Seattle con una victoria de 11-2 el miércoles.

Turner ha tenido seis juegos con múltiples imparables en sus últimos siete. Comenzó con un triple y sumó cuatro sencillos.

Schwarber bateó su 45to cuadrangular, líder de la Liga Nacional, y tuvo un doble productor, un sencillo que impulsó una carrera y un elevado de sacrificio. Lidera las mayores con 110 carreras producidas, un récord personal.

Max Kepler tuvo tres hits, incluido un vuelacercas, y Bryson Stott pegó tres imparables y dos carreras impulsadas para los Filis, que han ganado cuatro seguidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El peruano Jesús Luzardo (12-6) abanicó a 12 en seis entradas. Permitió una carrera con tres hits.

El dominicano Julio Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron cada uno jonrones solitarios para Seattle, que ha perdido cinco seguidos y siete de ocho. Luis Castillo (8-7) permitió tres carreras en diez hits en cuatro entradas.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez bateó de 4-3 con una carrera anotada y una impulsada; venezolano Eugenio Suárez de 4-1 con una anotada y una producida; el colombiano Donovan Solano de 2-0; y el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-0.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La ‘Maga’ ficha por cifra récord
La ‘Maga’ ficha por cifra récord

La ‘Maga’ ficha por cifra récord

SLP

AP

Lizbeth Ovalle deja a Tigres y jugará con Orlando en la NWSL

El boxeo mundial exigirá test de sexo
El boxeo mundial exigirá test de sexo

El boxeo mundial exigirá test de sexo

SLP

AP

A. Sánchez conquista la pista con oro y récord
A. Sánchez conquista la pista con oro y récord

A. Sánchez conquista la pista con oro y récord

SLP

Agencias

Puebla también se despide del torneo
Puebla también se despide del torneo

Puebla también se despide del torneo

SLP

El Universal