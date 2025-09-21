Los Gallos agravan situación de Tuzos

PACHUCA.- ¡Cantó el Gallo en el Hidalgo! Querétaro dio la sorpresa al derrotar (2-0) a los Tuzos del Pachuca, que ya suman cinco juegos sin ganar.

El cuadro de Jaime Lozano llegó como favorito a este partido, pero Benjamín Mora y sus pupilos dieron la campanada en la Bella Airosa para sumar su segunda victoria de la campaña. Santiago Homenchenko y Jhojan Julio se encargaron de hacer las anotaciones para los Gallos.

Rebasando los 10 minutos de juego, el once queretano encontró su primera acción de peligro. Lucas Rodríguez le ganó el frente a Sergio Barreto, quien empujó al delantero para de esta forma regalarle el penalti. Homenchenko, ex del Pachuca, hizo válida la “Ley del ex” y canjeó el tiro desde los 11 pasos por gol. Tras la anotación, el uruguayo le pidió perdón a la afición.

Pachuca buscó responder con un cabezazo de Kennedy, pero el remate del brasileño se fue por arriba del arco de Guillermo Allison. A los 36’, Enner Valencia estuvo cerca de encontrar el empate después de vencer con su disparo a Allison; sin embargo, Diego Reyes apareció y despejó en la línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Querétaro encontró el segundo antes del descanso, luego de un espectacular contragolpe liderado por Jhojan Julio. Para el complemento hicieron falta oportunidades de peligro. Pachuca no supo cómo darle vuelta al juego.