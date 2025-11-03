logo pulso
Los Gallos Blancos siguen con vida

Por El Universal

Noviembre 03, 2025
A
Los Gallos Blancos siguen con vida

México.- Querétaro logró una victoria vital en casa al vencer (1-0) a Mazatlán, resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por un lugar en el Play-In del torneo Apertura 2025.

En una noche cargada de emociones, los Gallos Blancos respondieron en el momento justo, ante su afición y en un partido marcado por la despedida de Pablo Barrera, quien cerró su carrera profesional con una actuación destacada y una ovación que retumbó en el Estadio Corregidora.

El primer tiempo fue para el olvido. Ninguno de los dos equipos mostró ambición ofensiva, lo que generó abucheos en las gradas por el escaso espectáculo. Sin embargo, Querétaro salió al complemento con otra actitud.

Con el respaldo de su gente y la presión de mantenerse en la pelea, el equipo de Benjamín Mora ajustó líneas y comenzó a generar peligro en el área rival.

El gol llegó al minuto 58, cuando Pablo Barrera desbordó por derecha y mandó un centro preciso que Alí Ávila remató de cabeza para mandar el balón al fondo.

Mazatlán intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y las intervenciones de Guillermo Allison mantuvieron la ventaja queretana.

El ritmo del partido bajó en los minutos finales, dejando los reflectores sobre Barrera, quien fue sustituido entre aplausos pasados los 70 minutos.

En los últimos instantes, Mazatlán tuvo un par de oportunidades claras, pero no logró concretar, sellando así una noche redonda para los Gallos, quienes llegarán a la última jornada con posibilidades de rescatar el semestre.

