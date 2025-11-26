logo pulso
Los Rayados y América, “final adelantada”

Las Águilas contarán con el regreso de Henry Martín y Álvaro Fidalgo

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
México.- El duelo entre el América y el Monterrey es una “final adelantada”... André Jardine lo sabe. El cuarto y quinto lugares de la tabla de posiciones, respectivamente, se enfrentan en cuartos de final y el Gigante de Acero, donde las Águilas sellaron el histórico tricampeonato, será el escenario de la primera batalla.

Ninguno tuvo un cierre de torneo ideal. El América perdió frente al Toluca y los Rayados fueron goleados por el Guadalajara. Sin embargo, llegó el momento donde “empieza un nuevo torneo”, el de la Liguilla.

“Monterrey es un equipo con plantel y calidad en todos los aspectos, tienen los jugadores y el cuerpo técnico para pensar en grande y en títulos, así como nosotros. Es un choque de equipos con mucha jerarquía”, reconoció el técnico azulcrema.

Más allá del respeto por el rival y el Gigante de Acero, estadio en el que el América tiene solamente dos victorias en 10 años, el estratega brasileño aseguró que “hay que hacernos sentir presentes, como un equipo que hace buenas Liguillas”.

Esta será la decimosegunda ocasión en la que el América y el Monterrey se enfrenten en la Fiesta Grande del futbol mexicano, y el balance favorece a los azulcrema, con seis series ganadas, siendo el campeonato del Apertura 2024 el antecedente más reciente.

Para dar el primer paso a una posible quinta final consecutiva, Jardine contará con el regreso de Henry Martín y Álvaro Fidalgo.

“La expectativa es mucha, porque veo a los jugadores en su mejor forma, y eso nos acerca colectivamente a tener las mejores formas posibles”, agregó, ilusionado, el timonel amarillo.

