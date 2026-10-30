GP de México 2026: Leclerc, el más veloz en la FP1

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La primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 fue para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari registró el tiempo más rápido en esta sesión con un total de 29 giros.

El monegasco firmó un tiempo de un minuto con 18 segundos y 128 milésimas. Detrás de él aparecieron Kimi Antonelli de Mercedes y el novato Frederik Vesti. La diferencia de Leclerc y el italiano fue de .659 milésimas.

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Durante esta sesión, un total de 10 pilotos novatos tuvieron acción, donde destacó la presencia de Colton Herta de Cadillac en el auto de Valtteri Bottas. Al completar 30 vueltas, el estadounidense ya tiene los puntos necesarios para su superlicencia y así tener un futuro próximo en Fórmula 1 junto a "Checo" Pérez.El mexicano tuvo un desempeño esperado y más al tratarse de una parrilla con la gran mayoría siendo novatos. Con un total de 31 giros y un tiempo de 1:20.395. Pérez terminó en el lugar 18.