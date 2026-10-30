Max Verstappen genera polémica tras declaraciones

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En vísperas del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, Max Verstappen dejó una polémica declaración que no tardó en generar ruido en redes sociales, donde comenzó a recibir críticas.

Durante una entrevista con Sport Bild, Max recordó lo conseguido en 2023, cuando tenía como compañero al volante mexicano y Red Bull se coronó como la mejor escudería de toda la parrilla.

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Sin embargo, en sus declaraciones para el medio alemán, el «León» neerlandés aseguró que ese logro se consiguió gracias a su actuación individual."Siempre le digo al equipo: ´Denme un coche rápido y todos tendremos una vida mejor´. En 2023, demostré que se puede ganar el campeonato de constructores con un solo piloto. Muchos pensaron que era aburrido (ganó 19 de las 22 carreras), pero a mí me pareció fantástico. Me encantaría volver a hacerlo", comentó.Las críticas contra el piloto neerlandés no se deben tanto a sus palabras, sino al contexto en el que se dan.Este fin de semana es sumamente especial para "Checo", quien llega a los 300 Grandes Premios en su carrera y suma 15 años dentro de la categoría. Ese fue el motivo de la molestia de la afición.En aquella campaña, Max culminó con un total de 575 unidades, mientras que "Checo" alcanzó los 285 puntos.Así, Red Bull se coronó campeón del Mundial de Constructores con 860 puntos.