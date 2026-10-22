Embajador Johnson y Checo Pérez celebran entrada de Cadillac en F1

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- En el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson y el piloto Sergio "Checo" Pérez celebraron la histórica entrada de Cadillac en la Fórmula 1, "un nuevo capítulo para General Motors e ingeniería estadounidense".

As we celebrate 250 years of American independence, we also celebrate the ingenuity, innovation, and leadership that have made the U.S. automotive industry a global leader. It was a pleasure to welcome @SChecoPerez and celebrate Cadillac´s historic entry into Formula 1, a new chapter for @GM @GeneralMotorsMx and American engineering . From the earliest automobiles to the world´s biggest racing stages, American innovation continues to push boundaries and shape the future. #Freedom250 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 21, 2026

Acciones de la autoridad

A través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México destacó "la ingeniosidad, la innovación y el liderazgo que han convertido a la industria automotriz de Estados Unidos en un líder global".

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¿Qué declararon el embajador y Checo Pérez?

"Desde los primeros automóviles hasta los escenarios de carreras más grandes del mundo, la innovación estadounidense continúa empujando límites y moldeando el futuro", escribió Johnson

En las imágenes, Johnson y "Checo" Pérez muestran cómo comparten su afición por la Fórmula 1 y el Cadillac, además que el diplomático interactuó con otros vehículos de General Motors.

A menos de un año desde su retorno a la Fórmula 1, el piloto mexicano manifestó el martes que llevar a Cadillac a un papel protagónico en la máxima categoría del deporte tomará tiempo, pero no planea competir con el equipo por mucho más.