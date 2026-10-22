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Embajador Johnson y Checo Pérez celebran entrada de Cadillac en F1

El embajador Ronald Johnson resaltó la innovación estadounidense en automotriz durante la presentación de Cadillac en F1.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 08:41 a.m.
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Embajador Johnson y Checo Pérez celebran entrada de Cadillac en F1
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- En el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson y el piloto Sergio "Checo" Pérez celebraron la histórica entrada de Cadillac en la Fórmula 1, "un nuevo capítulo para General Motors e ingeniería estadounidense".

      Acciones de la autoridad

      A través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México destacó "la ingeniosidad, la innovación y el liderazgo que han convertido a la industria automotriz de Estados Unidos en un líder global".

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      ¿Qué declararon el embajador y Checo Pérez?

      "Desde los primeros automóviles hasta los escenarios de carreras más grandes del mundo, la innovación estadounidense continúa empujando límites y moldeando el futuro", escribió Johnson

      En las imágenes, Johnson y "Checo" Pérez muestran cómo comparten su afición por la Fórmula 1 y el Cadillac, además que el diplomático interactuó con otros vehículos de General Motors.

      A menos de un año desde su retorno a la Fórmula 1, el piloto mexicano manifestó el martes que llevar a Cadillac a un papel protagónico en la máxima categoría del deporte tomará tiempo, pero no planea competir con el equipo por mucho más.

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