Embajador Johnson y Checo Pérez celebran entrada de Cadillac en F1
El embajador Ronald Johnson resaltó la innovación estadounidense en automotriz durante la presentación de Cadillac en F1.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- En el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson y el piloto Sergio "Checo" Pérez celebraron la histórica entrada de Cadillac en la Fórmula 1, "un nuevo capítulo para General Motors e ingeniería estadounidense".
Acciones de la autoridad
A través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México destacó "la ingeniosidad, la innovación y el liderazgo que han convertido a la industria automotriz de Estados Unidos en un líder global".
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¿Qué declararon el embajador y Checo Pérez?
"Desde los primeros automóviles hasta los escenarios de carreras más grandes del mundo, la innovación estadounidense continúa empujando límites y moldeando el futuro", escribió Johnson
En las imágenes, Johnson y "Checo" Pérez muestran cómo comparten su afición por la Fórmula 1 y el Cadillac, además que el diplomático interactuó con otros vehículos de General Motors.
A menos de un año desde su retorno a la Fórmula 1, el piloto mexicano manifestó el martes que llevar a Cadillac a un papel protagónico en la máxima categoría del deporte tomará tiempo, pero no planea competir con el equipo por mucho más.
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