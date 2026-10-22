Liga MX | Los eliminados y la Tabla General

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Ya sólo restan cuatro jornadas para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y algunos equipos comienzan a alejarse de los puestos de Liguilla.

Algunos, como FC Juárez y los Rayos de Necaxa, ya se han quedado sin posibilidades de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Los Bravos marchan en el último lugar con apenas cuatro puntos, producto de una victoria y un empate; un lamentable récord para el equipo fronterizo que se ha quedado fuera de pelear por los puestos importantes.

Por su parte, el Necaxa se encuentra en el penúltimo lugar con nueve unidades. Aunque matemáticamente aún puede entrar a la zona de Liguilla, es casi imposible que lo consiga.

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Los Rayos deben ganar sus cuatro partidos restantes y esperar algunos resultados; su situación es crítica y este mismo fin de semana los números podrían confirmar su adiós en este torneo de la Liga MX.

Una derrota de los Tuzos de Pachuca más la combinación de otros resultados de equipos involucrados, podría significar la eliminación de los hidalguenses, que ayer cayeron (1-2) en casa ante Cruz Azul.

La tabla de posiciones del Apertura 2026

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya se encuentra en su último tercio y las cosas comienzan a definirse en la parte alta de la clasificación.

Las Águilas del América volvieron a golear, esta vez a los Rojinegros del Atlas (2-5) en el estadio Jalisco; con esto sumaron 10 anotaciones en sus últimos dos partidos y aseguraron una semana más el liderato con 27 puntos y un duelo pendiente (Xolos de Tijuana).

Sin embargo, los equipos que vienen detrás no aflojarán en su lucha por la cima del Apertura 2026; Chivas (23), Cruz Azul (23) y el Toluca (22) ocupan los primeros cuatro lugares.

Los otros cuatros puestos que conforman la zona de Liguilla son: León (21), Rojinegros del Atlas (21), Rayados de Monterrey (20) y Gallos Blancos de Querétaro (20).

Otros cuadros como Santos Laguna (19), Xolos de Tijuana (17), Pumas (16), Atlético de San Luis (16) y Puebla (16), están fuero de los ocho puestos de la Fiesta Grande, pero aún con posibilidades de pelear por un lugar.

Los únicos equipos que ya están eliminados son los Rayos de Necaxa y los Bravos de Juárez.