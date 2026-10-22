Humillante goleada del América al Atlas
El poderío azulcrema confirma por qué ocupa la cima de la competencia
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Guadalajara.- América se afirmó este miércoles en el liderato del torneo Apertura mexicano al golear a domicilio por 2-5 al Atlas en partido de la decimotercera jornada. América lidera con 27 puntos, 4 más que Guadalajara y 5 por encima de Toluca.
El colombiano Miguel Borja, Erick Sánchez, el uruguayo Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Kevin Álvarez sellaron con sus goles la exhibición del equipo crema.
El portugués Luis Esteves y el marroquí Ryan Mmaee descontaron por los Rojinegros del Atlas.
Borja, quien regresó hoy de una suspensión, marcó en el minuto 26 y en el 28 aumentó Sánchez tras recibir una asistencia del español Carlos Álvarez.
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El uruguayo Rodríguez anotó en el minuto 58 y a continuación Zendejas amplió la goleada a 0-4.
Atlas descontó en el minuto 73 a través de un penalti ejecutado por Esteves, y en el 78 se acercó 2-4 con un tanto de Mmaee. Cuando mejor se veía el Atlas, en el 79 Álvarez recuperó un rebote de Vargas y firmó hizo el quinto.
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