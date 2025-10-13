logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

M. Depay vuelve a brillar en triunfo ante Finlandia

M. Depay vuelve a brillar en triunfo ante Finlandia

Por AP

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
M. Depay vuelve a brillar en triunfo ante Finlandia

Países Bajos continúa liderando el camino en el Grupo G después de golear 4-0 a Finlandia en Ámsterdam.

Memphis Depay anotó con un penal para llegar a 54 anotaciones, extendiendo el récord para su país. El exdelantero del Manchester United ha marcado siete goles en seis partidos de clasificación durante esta campaña.

Donyell Malen, Virgil van Dijk y Cody Gakpo también anotaron para los holandeses, que lideran el grupo con 16 puntos y dos partidos restantes.

Escocia consiguió su tercera victoria en el Grupo C al vencer 2-1 a Bielorrusia.

Goles de Che Adams y Scott McTominay pusieron a Escocia en control en Hampden Park, con Gleb Kuchko descontando en el tiempo de descuento para Bielorrusia.

