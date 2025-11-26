M. Quintanilla y Antunes ganan la Lid Atlética del CDP

En el marco del 85 aniversario del Club Deportivo Potosino (CDP), este domingo se realizó con gran éxito la tradicional Carrera Atlética del Club, que reunió a más de 885 corredores en un ambiente familiar y completamente deportivo. La competencia tuvo salida y meta sobre la avenida Venustiano Carranza, uno de los puntos más emblemáticos de la capital potosina.

Con un clima ideal para correr, atletas destacaron en la categoría estelar de 10 kilómetros, donde los ganadores absolutos fueron Xavier Antunes Castro de la Maza, del equipo JL Barrios Team, y Melissa Quintanilla Galicia, representante del Quintanilla Team, quienes marcaron los mejores tiempos generales de la jornada.

Resultados Generales – 10K General Femenil: 1. Melissa Quintanilla Galicia con tiempo de 39:35 del equipo Quintanilla Team; 2. Aide Laura Hernández Rivera – 40:05 – Mac’s Team; 3. Úrsula Contreras Martínez – 41:14 – CDP. General Varonil: 1. Xavier Antunes Castro de la Maza – 33:49 – JL Barrios Team; 2. Mario Adán Santiago – 33:52 – Spartans; 3. Ismael González Narváez con tiempo de 33:55 del Alpha Running.

Resultados por Categoría – 10K de 20 a 39 Femenil: 1. Hercy Pedroza Díaz – 43:37 – Libre; 2. Luz Helena González Becerra – 44:06 – San WY; 3. Ana María Villanueva Vázquez – 44:12 – Libre. 20 a 39 Varonil: 1. Santiago Saldaña Villaseñor – 34:36 – Quintanilla Team; 2. Erick Guadalupe González Hinojosa – 35:43 – Carnitas Muñoz; 3. Luis Tinajero Stevens – 36:08 – CDP.

De 40 a 49 Femenil: 1. Benita Jiménez Ramírez – 41:17 – Painaltzin; 2. Zoraya Margarita Rapeta Salazar – 49:21 – Libre; 3. Claudia Galván Luna – 49:29 – LRC. 40 a 49 Varonil: 1. Ubaldo Iván Blanco Covarrubias – 34:13 – Joselos Team; 2. José Cervantes Torres – 36:10 – Sindicato Cummins; 3. Juan Carlos Rocha Castillo – 37:31 – Armageddon.

En los 50 a 59 Femenil: 1. Sara García Castillo – 44:51 – Alpha Running; 2. Teresa Olivo Rosales – 46:43 – Salifor; 3. Araceli de la Cruz Benítez – 47:35 – Ráfagas Club. 50 a 59 Varonil: 1. Geraldo da Silva – 39:13 – Pe de Vento; 2. Emigdio Grimaldo Guerrero – 40:18 – Villa de Reyes; 3. Adrián Cervantes Briones – 42:03 – Zapatería Hernández Herma.