Manchester City humilla al United

MANCHESTER.- Manchester City volvió a la senda de la victoria. Manchester United vuelve a empezar de cero.

City dominó por completo el 197mo derbi de Manchester el domingo, ganando 3-0 en otra humillación para el entrenador del United, Ruben Amorim.

Podría haber sido mucho peor para la mitad roja de Manchester, ya que el City amenazaba con convertirlo en una goleada en el Etihad Stadium.

Haaland anotó dos veces en la segunda mitad y también golpeó el poste, sumando siete goles en una semana tras los cinco que marcó para Noruega contra Moldavia el martes.

Phil Foden abrió el marcador para el City con un cabezazo a los 18 minutos y el equipo de Pep Guardiola no miró atrás.

La victoria puso fin a la racha de dos derrotas consecutivas del City en lo que ha sido un comienzo complicado de la temporada. Mientras que a Amorim se le acumulan los problemas rápidamente en una campaña que ya ha visto a su equipo sufrir una humillante salida de la Copa de la Liga Inglesa contra el Grimsby, de la cuarta división.

Después, Amorim tuvo un mensaje para los aficionados del United.

“Haré todo, siempre pensando en lo que es mejor para el club”, dijo. “Realmente quiero ganar partidos, así que estoy sufriendo más que ellos”.