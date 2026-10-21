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Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla

El partido se transmitirá en Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+ y ViX a las 21:10 horas.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 04:10 p.m.
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Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla
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      Esta noche en Torreón, Santos Laguna recibe a Pumas por el partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un duelo muy atractivo que promete grandes emociones, ya que ambos están obligados a ganar.


      Por un lado, los Guerreros atraviesan un momento de ensueño con cinco victorias al hilo, incluida la impresionante goleada al Querétaro en su último partido, y lograron pasar del último lugar de la tabla de posiciones al noveno, con 16 puntos, por lo que una victoria esta noche podría instalarlos en zona de clasificación a Liguilla.

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      Los Pumas, por su parte, han tenido una campaña irregular con Esteban Solari y sus aficionados aún no logran ilusionarse, a pesar de venir de un triunfo sobre Atlante en el estadio Banorte. Los universitarios están en el lugar 11 de la tabla con 16 unidades, por lo que, al igual que los Guerreros, una victoria los podría dejar en zona de Liguilla.
      El balance se inclina a favor de Pumas, que presume tres victorias por una de Santos y otro empate.
      Sin embargo, la última vez que los universitarios salieron victoriosos de Torreón fue hace seis años, en el torneo Guardianes 2020.
      A continuación, les dejamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.
      Hora: 21:10 horas
      Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+ y ViX

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