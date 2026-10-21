Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions

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Con los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, el Real Madrid ganó 4-1 al Leipzig y sumó su tercera victoria en la fase liga de la Liga de Campeones, tras superar con anterioridad al Inter (2-1) y al Roma (3-4).

Bernardo adelantó al Real Madrid al filo del descanso tras rematar a placer un remate debajo de la línea de la portería defendida por Maarten Vandevoordt; Güler, en la segunda parte, aprovechó una asistencia de Kylian Mbappé para firmar el 2-0; el francés, en los minutos finales alargó la cuenta, contestó Tidian Gomis en el minuto 85 y Diomande, con una gran volea, firmó el cuarto del conjunto blanco.

Con esta victoria, el Real Madrid mantiene un paso firme en la fase de grupos de la Liga de Campeones, consolidando su posición tras tres triunfos consecutivos que lo acercan a la clasificación para la siguiente ronda.