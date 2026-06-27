Manchester United quiere a "Morita"

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A sus 17 años, Gilberto Mora ha comenzado a reescribir los libros de historia del futbol nacional e internacional.

El canterano de los Xolos de Tijuana recientemente rompió una marca que permaneció intacta por casi un siglo al convertirse en el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo, disputando el partido inaugural de 2026 frente a Sudáfrica y superando el registro de Manuel "Chaquetas" Rosas en Uruguay 1930.

Además, ya ostenta el récord como el campeón internacional más joven tras coronarse en la Copa Oro 2025 con la Selección Mayor, dejando atrás las marcas de figuras como Lamine Yamal y Pelé.

Este rapido ascenso ha encendido las alarmas en la élite del futbol europeo. De acuerdo con reportes provenientes de Inglaterra, el Manchester United ha intensificado su interés por fichar al mediocampista mexicano.

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Durante compromisos recientes en el Mundial 2026, la directiva de los "Red Devils" envió visores específicamente para analizar su perfil, capacidad de encarar y visión de juego.

¿QUÉ OTROS EQUIPOS BUSCAN A GILBERTO MORA?

El United no está solo en la puja, ya que visores del Manchester City y el Chelsea también estuvieron presentes en el inmueble capitalino para seguir de cerca su desarrollo. El interés de la Premier League está respaldado por números concretos y un impacto directo en el mercado de fichajes.

Además de ser el goleador más joven en la historia de la Liga MX (anotando a los 15 años), Mora cerró el 2025 como el máximo goleador mundial de la categoría Sub-17 con 12 tantos oficiales.

Actualmente, el portal especializado Transfermarkt sitúa su valor de mercado en 10 millones de euros. Esta cifra no solo lo posiciona como el talento juvenil mexicano mejor cotizado a nivel global, sino que lo instala directamente en el Top 10 de los futbolistas más valiosos de toda la Liga MX.