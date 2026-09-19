Mantienen Guardianes la cima en la Central

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CLEVELAND.- José Ramírez y el novato Travis Bazzana conectaron jonrones, y Joey Cantillo lanzó seis entradas sin permitir carreras, mientras los Guardianes de Cleveland remontaron para vencer 5-3 a los Atléticos la noche del viernes y mantenerse en la cima de la Central de la Liga Americana.

El dominicano Ramírez la sacó del parque en la sexta entrada para darle a los Guardianes una ventaja de dos carreras. Su 12do jonrón también fue la carrera impulsada número 1.000 del siete veces All-Star, lo que lo convirtió en apenas el segundo jugador de Cleveland en alcanzar esa cifra. Earl Averill impulsó 1.084 carreras.

Bazzana rompió el empate 3-3 en la quinta, mientras los Guardianes reaccionaban después de quedar abajo 3-0 en el primer episodio.

Cleveland, con marca de 18-9 desde el 20 de agosto, llegó empatado con Chicago en el primer lugar de la división. Los Medias Blancas tienen el desempate a su favor por enfrentamientos directos.

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Cantillo (10-9) permitió dos imparables en seis entradas tras reemplazar al abridor panameño Daniel Espino. Cantillo no ha permitido carreras en 10 entradas a lo largo de sus dos aperturas más recientes.

Hunter Gaddis y Cade Smith completaron el juego combinado de tres hits. Smith trabajó la novena para su 38vo salvamento.

Zack Gelof conectó un cuadrangular de tres carreras por los A´s, que tienen marca de 0-4 en su último viaje como visitantes de 2026.

El venezolano Bryan Rocchio, quien lidera a todos los bateadores últiomos en el orden en las mayores en carreras impulsadas con 50, conectó un doble de dos carreras y anotó con el sencillo de Ramírez con dos outs.