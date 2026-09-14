Marcelo Gallardo asume como técnico de Ecuador rumbo a Mundial 2030

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QUITO (AP) — Marcelo Gallardo incursiona en el fútbol de selecciones y lo hará en Sudamérica.

De exitosa trayectoria en River Plate, el técnico argentino fue designado para dirigir a la selección de Ecuador con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Marcelo Gallardo nuevo técnico de Ecuador

En un video publicado el domingo por la noche en sus redes sociales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la contratación de Gallardo como sucesor de su compatriota Sebastián Beccacece, quien se marchó tras la eliminación de la Tri en los dieciseisavos de final del reciente Mundial 2026.

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El anuncio se hizo con un video en el que aparece el presidente de la federación, Francisco Egas, y luego se presenta a Gallardo.

Desafíos y expectativas con Gallardo

En Ecuador, el "Muñeco" Gallardo asume un importante desafío: impulsar a una de las selecciones con gran proyección de Sudamérica, una que incluye a varias figuras que se destacan en Europa como el volante Moisés Caicedo (Chelsea) y los defensores Willian Pacho (Paris Saint-Germain) y Piero Hincapié (Arsenal).

"Tenemos una generación que compite al máximo nivel", dijo Egas en el video. "Tenemos talento, estructura y ambición, y creemos que esta selección está preparada para dar el salto".

Gallardo, de 50 años, podría debutar el 24 de septiembre frente a Corea del Sur como parte de una gira de amistosos por Asia. Aparte de buscar la clasificación al Mundial 2030 que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, otro reto será la Copa América 2028 con sede por definir.

Para Ecuador, la llegada de Gallardo representa una ambiciosa apuesta por uno de los más destacados técnicos sudamericanos que tuvo una época de oro en River al que dirigió desde 2014 hasta el 2022, y en un segundo ciclo entre 2024 y 2026.

Al mando del club argentino, Gallardo conquistó siete coronas internacionales, incluidas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014) y tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016, 2019).

Una enorme estatua de bronce con su figura se erige en el exterior del estadio Monumental en Buenos Aires como reconocimiento del cuadro millonario a su éxito futbolístico.

Pero la racha no fue eterna y Gallardo abandonó en febrero el banquillo de River en su segunda fase como entrenador, en medio de una crisis de sucesivas derrotas y desatinos durante el torneo local.

Previamente dirigió el Al Ittihad de Arabia Saudí.

Su debut en el fútbol profesional fue a los 17 años en River, donde se consolidó como uno de los mejores volantes ofensivos y obtuvo varios trofeos antes de su paso por el Mónaco y el Paris Saint-Germain. Con el primero fue elegido mejor jugador de la temporada en Francia en el año 2000.

La gloria como entrenador arrancó en 2011 con el Nacional de Uruguay con el que se consagró campeón en ese año.