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México vs. Panamá: ¿Dónde ver los cuartos de final del premundial Sub-20?

La Selección Mexicana mantiene invicto en fase de grupos

Por El Universal

Agosto 05, 2026 11:55 a.m.
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México vs. Panamá: ¿Dónde ver los cuartos de final del premundial Sub-20?
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      La Selección Mexicana Sub-20 afronta una de las etapas más importantes al disputar los cuartos de final del Campeonato de Concacaf, un torneo que representa mucho más que la búsqueda del título regional, es una vitrina clave rumbo a la Copa del Mundo de la categoría y un primer paso dentro del proyecto que apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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      El conjunto dirigido por Alex Diego ha encontrado en Puebla un escenario ideal para mostrar su crecimiento colectivo. Respaldado por el apoyo de la afición local y beneficiado por el conocimiento de las condiciones del Estadio Cuauhtémoc, el combinado nacional llega a la ronda de eliminación directa con la confianza fortalecida tras una fase de grupos en la que dejó buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa.

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      La prueba ante Panamá luce exigente para el Tricolor. El representativo canalero ha ido de menos a más en el campeonato, construyendo resultados que le permitieron avanzar con mayor seguridad y demostrando una notable capacidad para competir en encuentros de alta intensidad.

      México, por su parte, buscará imponer el ritmo que le permitió mantenerse invicto durante la primera etapa del certamen. La dinámica ofensiva, la presión alta y la circulación rápida del balón han sido algunas de las principales fortalezas mostradas por el equipo liderado por Hugo Camberos y Santiago Sandoval en la cancha.

      Además del boleto a las semifinales, el encuentro tendrá un toque especial porque marcará la despedida de la Selección Mexicana Sub-20 de la afición poblana en esta edición del torneo.

      El ganador mantendrá viva la ilusión del campeonato y se enfrentará posteriormente al vencedor de la serie entre Jamaica y Canadá, en un duelo que se disputará el fin de semana en el Estadio Banorte.

      HORARIO Y CANALES PARA VER EL PARTIDO

      Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

      Horario: 20:00 horas

      Sede: Estadio Cuauhtémoc

      Transmisión: ESPN y Disney+.

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