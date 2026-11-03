Capturan a tres por venta de marihuana
Policías estatales realizaron operativo en Matehuala, donde los detectaron
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En operativos realizados en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a tres personas por delitos contra la salud en su modalidad de posible narcomenudeo, les incautaron decenas de dosis de marihuana.
Los detenidos fueron identificados como Francisco "N", de 20 años de edad; Ildelfonso "N", de 63 años y Mariana "N", de 23 años de edad, a quienes les aseguraron alrededor de cien bolsitas de marihuana y dos motocicletas en las que se desplazaban.
De acuerdo con información de inteligencia de la Guardia Civil Estatal, las personas detenidas podrían estar vinculadas a una red de distribución de enervantes, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes.
Los sospechosos fueron detectados por los agentes policiales mientras realizaban diversos recorridos de seguridad, andaban a bordo de las motocicletas y al practicarles a una revisión les descubieron el enervante.
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Ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal por el delito contra la salud y lo que les resulte
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado realiza labores de inteligencia y despliegue estratégico en las cuatro regiones para fortalecer las condiciones de seguridad para la población.
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