¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Mateo Levy sufre aparatosa lesión

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Mateo Levy sufre aparatosa lesión

México.- Suspenso puro se vivió en el estadio “Elías Figueroa Brander”, en donde México y Marruecos se enfrentaban en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. El silencio se apoderó del inmueble ubicado en Valparaíso, Chile mientras el delantero mexicano Mateo Levy se encontraba inmóvil en el césped.

Corría el minuto 26 del primer tiempo cuando un tiro de esquina a favor del conjunto mexicano terminó en una escalofriante imagen. El mediocampista marroquí Naïm Byar se recargó en Levy y tras llevarlo al suelo cayó con todo su peso sobre el cráneo del juvenil de Cruz Azul.

La preocupación en Gilberto Mora fue tal que de inmediato llamó a los médicos y comenzó a mover a su compañero, situación no recomendable en cualquier tipo de lesión, pero aún más cuando de la cabeza se trata.

El partido fue detenido por casi cinco minutos mientras atendían a Levy, quien lucía inconsciente en el terreno de juego. Tras recibir las asistencias, el delantero fue inmovilizado y retirado en camilla entre aplausos por parte del público que se dio cita en Valparaíso para el crucial duelo en el Grupo C.

Según el director de Comunicación de Selecciones Nacionales, Fernando Schwartz, el futbolista fue trasladado al hospital junto con su familia en donde recuperó el conocimiento y procederán a realizar pruebas para descartar cualquier problema neurológico, derivado del impacto de Byar sobre su cabeza. Afortunadamente, el futbolista mexicano está estable.

