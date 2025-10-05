Sacan la Venus de Tamtoc sin permiso

CIUDAD VALLES.- Protesta el descubridor de la pieza de la Venus de Tamtoc y otras piezas del pasado remoto de la Huasteca por la extracción sin aviso ni permiso del Congreso que hizo el INAH de la piedra en cuestión.

Guillermo Ahuja Ormaechea fue con un grupo de estudiantes a Tamtoc a conocer las esculturas y piezas que pertenecieron a la cultura huasteca y que datan de casi tres mil años de historia, pero se topó con la novedad que la Venus de Tamtoc o Mujer escarificada no estaba dentro de la colección que, dicho sea de paso, calificó de descuidada por los operarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En este fin de semana, medios nacionales dieron a conocer que parte de la cultura huasteca estaría exhibiéndose en museos de Madrid, pero Ahuja replica “hacen lo que quieren con las piezas, las sacan a escondidas y sin advertir a los verdaderos dueños del patrimonio (el municipio de Tamuín, el Congreso del Estado) absolutamente nada”.

Expresó que no hay nada de malo en que una colección mesoamericana se exhiba en España, sin embargo, de los Ministerios de Cultura de ésta y otras naciones nunca ha existido la reciprocidad respecto a la instalación de colecciones en nuestro país.

Además, expuso que la extracción de la pieza sin avisar es un golpe al turismo arqueológico que tanto se presume.