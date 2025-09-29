logo pulso
Max Gutiérrez sigue vivo en NASCAR

El piloto aseguró su pase al playoff, tras finalizar en séptimo puesto

Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Max Gutiérrez sigue vivo en NASCAR

La temporada de NASCAR México entra en su recta final con solo tres fechas restantes, dos de ellas correspondientes a los Play Off, donde se definirá a los cuatro pilotos que pelearán por el campeonato. El primer compromiso de esta etapa se correrá el próximo 5 de octubre en el Súper Óvalo Potosino, sede de la fecha 12 de la campaña regular.

La escudería Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis vivió un fin de semana de contrastes en la última fecha disputada, donde se definieron los lugares para la siguiente ronda. Por un lado, Max Gutiérrez (#23) aseguró su pase tras finalizar en el séptimo puesto, resultado que lo mantiene en el tercer lugar del clasificatorio rumbo al título. Por otro, Rubén García Jr. (#88) luchó hasta el último giro, pero su octava posición lo dejó fuera por apenas diez unidades, quedando sin posibilidad de pelear por su sexta corona en la categoría.

De esta manera, Gutiérrez llega al compromiso en San Luis Potosí con 1,087 puntos, ubicado en el tercer peldaño de la tabla a solo nueve unidades del líder. Su objetivo será mantenerse dentro del top tres para conservar opciones de llegar a la gran final. Por su parte, García Jr. buscará la victoria como manera de celebrar junto a la escudería los 100 años de la histórica empresa Canel´s.

El propio Max Gutiérrez reconoció lo complicado de la última carrera y la importancia de mantener la regularidad en lo que resta de la temporada: “Sabíamos que con cualquier incidente podíamos vernos en problemas, por eso la meta fue terminar en buen lugar para continuar la lucha por el título. Lo logramos, pero falta mucho camino por recorrer. Vienen dos carreras importantes donde no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir trabajando fuerte para mantener ese top tres”, declaró el piloto.

Previo a la carrera NASCAR México número doce a realizarse en San Luis Potosí, la lista oficial del clasificatorio Play Off es encabezado por Julio Rejón 1096 puntos, seguido por Alex de Alba 1091, Max Gutiérrez 10587, Eloy Sebastián 1080, German Quiroga 1075, Xavi Razo 1071, Abraham Calderón 1064, quedaron fuera Enrique Baca 1060, Rubén García Jr. 1055 y Rubén Rovelo 1055.

