Max Gutiérrez va por la de cuadros

El piloto de Canel´s está listo para la carrera en el Súper Ovalo Potosino

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Max Gutiérrez va por la de cuadros

Concluida la primera parte de los playoffs de NASCAR México, el piloto Max Gutiérrez, al mando del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, llega a la segunda ronda eliminatoria con la motivación de correr en casa y con un objetivo claro: consolidar la localía del equipo en el Súper Óvalo Potosino y conmemorar de manera especial los 100 años de Canel´s.

Para esta fecha, el auto #23 presentará una nueva imagen alusiva al aniversario de la marca, retomando los colores tradicionales azul y amarillo, complementados con una tipografía retro que evocará recuerdos de la afición a la icónica marca potosina, vinculada a juegos y premios que marcaron generaciones.

Será la tercera aparición de Gutiérrez en San Luis Potosí en la presente temporada. 

   En la primera, un accidente lo dejó fuera de competencia, mientras que en la segunda logró un destacado tercer lugar, resultado con el que aseguró su pase a playoffs. Ahora, el joven piloto busca regalarle un triunfo a su equipo.

“Arrancamos la segunda ronda en San Luis, carrera muy motivante ya que debemos resaltar que son los 100 años de Canel´s. Llegamos con diseño nuevo en el auto, así que va a ser algo muy especial poder ganar con todos en casa para festejar a lo grande este aniversario. Estoy seguro que lo vamos a poder lograr”, declaró Gutiérrez, quien reconoció también que el primer corte de playoffs fue complicado, pero confía en que el trabajo realizado le permitirá pelear por el podio.

