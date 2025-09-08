Max Verstappen arrasa en Monza

MONZA.- Max Verstappen reclamó una victoria dominante en el Gran Premio de Italia el domingo, por delante de los contendientes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, y solo la tercera de la temporada, en un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno en el circuito el sábado para reclamar la pole.

Norris fue segundo, casi 20 segundos detrás de Verstappen, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano, quien no estaba contento después de que se le ordenara dejar pasar a su compañero de equipo hacia el final de la carrera.

El cambio se produjo después de que Norris tuviera una parada en boxes lenta, lo que pareció poner sus posibilidades de título en mayor peligro cuando salió detrás de su compañero de equipo, pero McLaren ordenó a Piastri dejar pasar al piloto británico, lo cual hizo a pesar de quejarse sobre la decisión por la radio del equipo.

Charles Leclerc de Ferrari y Lewis Hamilton tuvieron actuaciones sólidas en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto mientras que Hamilton avanzó a través del campo al inicio para cruzar la línea en sexto lugar, después de comenzar desde el décimo puesto tras una penalización de cinco lugares en la parrilla.