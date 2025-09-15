logo pulso
Max Verstappen obtiene licencia para correr en GT3

Por EFE

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Max Verstappen obtiene licencia para correr en GT3

El piloto neerlandés y tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen completó con éxito y sin penalizaciones las 14 vueltas de las Series de Resistencia de Nürburgring (Alemania) que le permitieron obtener la licencia para competir en la categoría GT3 de dichas series.

El piloto de Red Bull Racing participó en la séptima prueba de una de las competiciones de resistencia más desafiantes del automovilismo mundial al volante de un Porsche 718 Cayman GT4 del equipo Lionspeed GP, que compartió con el británico Chris Lulham.

Tras completar catorce vueltas durante las cuatro horas que dura la sesión, cumplió el sábado los requisitos de la Federación Alemana de Automovilismo (DMSB) para obtener el permiso especial del circuito, sin la necesidad de acudir a las series de hoy.

Aunque estaba previsto que Verstappen y Lulham se turnaran en distintos coches, el británico sufrió un accidente y el neerlandés no llegó a salir en el segundo coche. Aun así, como ya había completado con éxito las vueltas reglamentarias el comité DMSB validó su actuación y le concedió la licencia, tras hacer una excepción.

