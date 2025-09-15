Vingegaard gana su primera Vuelta

MADRID.- Protestas pro-palestinas interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España y obligaron a los organizadores a acortar la competencia el domingo, culminando una campaña de interrupciones al evento de ciclismo del Grand Tour.

Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike fue confirmado como el ganador general de la carrera de tres semanas.

Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes que portaban pancartas anti-Israel bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

No hubo ganador de etapa y la ceremonia del podio fue cancelada por preocupaciones de seguridad. Los organizadores dijeron que la etapa final “terminó temprano para garantizar la seguridad de los ciclistas”.

“La etapa 21 de la Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio”, dijeron los oficiales de la carrera.

Quedaban unos 50 kilómetros en la etapa final, que era un recorrido mayormente ceremonial hacia Madrid.

Vingegaard había ampliado su ventaja sobre Joao Almeida el sábado, con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre Almeida.

Este es el tercer título de Grand Tour de Vingegaard, sumándose a sus dos del Tour de Francia ganados en 2022 y 2023.