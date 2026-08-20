logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mellizos ganan a Bravos para llevarse la serie

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Mellizos ganan a Bravos para llevarse la serie
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MINNEAPOLIS.- Kody Clemens y Brooks Lee conectaron sencillos impulsores en la séptima entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron el miércoles por 6-4 a los Bravos de Atlanta para barrer la serie de tres juegos.

      Clemens impulsó tres carreras y Kaelen Culpepper añadió tres hits para Minnesota.

      El venezolano Yoendrys Gómez logró su tercer salvamento en igual número de juegos y el 20 de la temporada con una novena entrada de 1-2-3. A.J. Minter (2-2) consiguió los dos últimos outs de la séptima entrada y Jeff Hoffman ponchó a tres bateadores en la octava. Con el juego empatado a 4, Josh Bell conectó un doble ante el cubano Victor Mederos (2-1) con un out en la séptima entrada y Clemens siguió con un sencillo impulsor frente a Dylan Lee. Brooks Lee conectó un sencillo dos bateadores después para remolcar a Clemens.

      El venezolano Ronald Acuña Jr., Lane Thomas y Ozzie Albies impulsaron carreras para Atlanta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El mánager Walt Weiss fue expulsado por discutir un swing revisado en la octava.

      AJ Smith-Shawver permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en 4 1/3 entradas.

      El abridor de los Mellizos Taj Bradley permitió dos hits y una carrera en cinco entradas, mientras ponchaba a siete.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lee Kang-in y Baena rescatan al Atlético ante el Málaga
      Lee Kang-in y Baena rescatan al Atlético ante el Málaga

      Lee Kang-in y Baena rescatan al Atlético ante el Málaga

      SLP

      EFE

      Los dos refuerzos marcaron los goles del triunfo rojiblanco en el arranque de LaLiga

      "Hormiga" González deja Chivas para fichar con Olympiacos
      "Hormiga" González deja Chivas para fichar con Olympiacos

      "Hormiga" González deja Chivas para fichar con Olympiacos

      SLP

      EFE

      El delantero mexicano viajará a Atenas tras concretarse su transferencia al club más ganador de Grecia

      Azcárraga Jean quiere al "Canelo" en su estadio
      Azcárraga Jean quiere al "Canelo" en su estadio

      Azcárraga Jean quiere al "Canelo" en su estadio

      SLP

      El Universal

      El empresario busca que el antiguo Azteca albergue diferentes disciplinas deportivas

      Podcast deportivo se queda sin patrocinio, ¿quiénes son?
      Podcast deportivo se queda sin patrocinio, ¿quiénes son?

      Podcast deportivo se queda sin patrocinio, ¿quiénes son?

      SLP

      El Universal

      El Cruz Azul y la Secretaría de Mujeres calificaron las expresiones como violencia digital y anunciaron acciones legales