Memo Ochoa ya tiene equipo

Guillermo Ochoa jugará en el AEL Limassol del futbol de Chipre. En redes sociales, el club chipriota, le dio la bienvenida al arquero mexicano, esto a falta de que apruebe los exámenes médicos.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, informó el club.

De esta forma, Guillermo Ochoa le pone fin al suspenso sobre la continuidad de su carrera y al fin encontró equipo en este mercado de verano luego de que quedó libre tras su paso por el AVS de Portugal. Además, será el sexto país en Europa en el que juega.

“Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocibles y aclamados de la era moderna, ha escrito su propia historia única en el futbol mundial. Con una temporada en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al más alto nivel, ha jugado cinco Copas Mundiales de la FIFA con la Selección Mexicana, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y reconocimiento por su calidad y su estabilidad bajo los rayos”, agregó el club.

“Se espera que la experiencia, la personalidad y las habilidades de liderazgo de Ochoa mejoren enormemente la lista de nuestro equipo, proporcionando calidad y certeza bajo las barras, pero también inspiración a nuestros futbolistas más jóvenes”, informó el equipo chipriota.

Actualmente, el AEL Limassol va en el séptimo sitio de la Primera División de Chipre. Suman tres unidades luego de dos partidos y no tienen ninguna competencia europea en puerta.

Anteriormente, Ochoa estuvo sin equipo desde que terminó su vínculo con el AVS. Como tenía contrato hasta finales de junio, pudo ser seleccionado por Javier Aguirre para disputar la Copa Oro, esto pese a que no tuvo actividad.