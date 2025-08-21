logo pulso
Mexicanas hacen 1-2 en atletismo

Dafne Juárez y Sabrina Salcedo dominaron la final de 1500m femenil

Por Agencias

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Mexicanas hacen 1-2 en atletismo

El atletismo mexicano volvió a brillar en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, pues la tarde de este miércoles Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hicieron la hazaña y conquistaron el oro y la plata en la final de la prueba 1500 metros femenil.

Las mediofondistas del Estado de México y Guanajuato encendieron la pista guaraní e hicieron el 1-2 imponiéndose con tiempos de 4:23.58 y 4:24.87 minutos, en tanto la ecuatoriana Carmen Alder completó el podio con cronómetro de 4:25.20 minutos. Este primer lugar es para Dafne Juárez de 21 años su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Las corredoras le dieron al atletismo mexicano su segunda dupla de medallas en una misma prueba tras lo logrado por las marchistas Ximena Serrano y Valeria Flores en los 20km marcha femenil.

Con ambos metales, nuestro país llega a nueve insignias en Asunción 2025 y sube al tercer lugar del medallero de este deporte, que concluirá actividades el próximo viernes 22 de agosto.

