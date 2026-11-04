Mexicano gana la presea de bronce

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Cuando México necesitaba una historia que inspirara a una nueva generación de atletas, apareció Daniel Saborío para escribirla en las aguas de Dakar.

El joven nadador mexicano protagonizó una actuación memorable que le permitió subir al podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, convirtiéndose en el primer deportista de la delegación nacional en conquistar una medalla en la justa y colocando la bandera tricolor entre las mejores del mundo.

Con la responsabilidad de ser uno de los referentes de la selección mexicana y portar los colores del país en una de las competencias más importantes de su carrera, Saborío respondió con carácter y determinación.

El nadador encontró su mejor versión en la prueba de los 400 metros estilo libre, una disciplina que exigió resistencia, estrategia y un cierre perfecto para asegurar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

un lugar entre los ganadores.

El resultado quedó grabado en la historia del deporte nacional. Tras quedarse a las puertas del podio en sus primeras pruebas, el mexicano regresó a la alberca decidido a cambiar su destino y lo logró con un tiempo de 3:52.72, registro que le otorgó la medalla de bronce y la primera presea para México en Dakar 2026, además de sellar una jornada inolvidable para la natación tricolor.

"Significa muchísimo. Fue un camino muy largo hasta llegar aquí. Estoy agradecido con toda la gente que me ayudó. Me imaginé estar en este momento porque siempre ha sido un sueño. Fue la temporada más difícil de mi vida; no sabía si había ganado, pero estoy feliz. Me quité un gran peso de encima", mencionó.

Saborío únicamente fue superado por el ruso Bogdan Toropkin, quien detuvo el cronómetro en 3:50.46 para quedarse con la medalla de plata, y por el saudí Rami Alrahmouni, ganador de la prueba con un tiempo de 3:47.86.