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México abre el Mundial

Inicia como local ante Sudáfrica, obligado a tener una buena presentación

Por EFE

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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México abre el Mundial
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      México.- La selección mexicana recibe hoy a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de futbol, en un partido clave para ambos cuadros, pero sobre todo para los anfitriones, obligados a tener una buena presentación que ilusione a su afición.

      El seleccionador mexicano, Javier ´Vasco´ Aguirre, sufrió en los últimos meses una docena de bajas por lesiones, pero la mayoría de los lastimados sanó y los que no serán sustituidos por figuras de buen nivel, lo cual mantiene optimista al técnico.

      Para México, decimocuarto del ´ranking´ de FIFA, el único resultado aceptable es la victoria. El equipo juega en casa ante la selección 60 del mundo, eliminada en octavos de final en la pasada Copa Africana, y con pocos jugadores involucrados en ligas extranjeras. Aguirre tiene en su presupuesto arrancar con tres puntos, pero deberá tener cuidado ante la tendencia de su equipo de jugar bien contra los mejores y salir sobrado ante los que están después del lugar 20 de la lista mundial.

      El ´tri´ alineará con una línea de cuatro con los defensas centrales Johan Vásquez, del Genoa italiano; y César Montes, del Lokomotiv de Moscú; el lateral izquierdo Jesús Gallardo y por la derecha, Israel Reyes o Jorge Sánchez.

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      Aunque el medio de contención Édson Álvarez, del West Ham, se recupera de una cirugía de tobillo y ha jugado poco este año, el ´Vasco´ cuenta con Erik Lira, del Cruz Azul, clave en un medio campo con figuras de talento como el español naturalizado Álvaro Fidalgo.

      En gran momento después de quedar líder goleador en la liga saudí, el colombiano naturalizado Julián Quiñones formará junto a Raúl Jiménez, del Fulham inglés, una dupla explosiva en la delantera.

      Sudáfrica empató con México 1-1 en la inauguración del Mundial de 2010 y es el último equipo africano que venció a México, en 2005. Alineará con una mayoría de jugadores de la liga local que se conocen bien y poseen calidad.

      Para el seleccionador Hugo Broos la idea será plantarse bien en la zaga para tratar de sorprender a los mexicanos en un contragolpe, con una línea de ataque liderada por Lyle Foster, del Burnley inglés.

      Los sudafricanos llevan una semana entrenándose en Pachuca, ciudad del centro mexicano con una altitud de 2,459 metros sobre el mar, superior a la de la Ciudad de México, lo cual les ha permitido trabajar en condiciones similares a la del Estadio Azteca, que hoy se convertirá en el primero con tres Mundiales.

      Ganar será vital para ambos cuadros, que cerrarán la fase de grupos ante Corea del Sur y República Checa, dos selecciones emergentes con equilibrio en todas las líneas, confiadas en clasificarse a octavos de finales y a partir de ahí crecer.

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