México avanza a cuartos de final

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México.- No fue el partido más espectacular, pero sí uno de los más valiosos para la Selección Mexicana de Flag Football Femenil. Con cada posesión disputada como si fuera la última y sin margen para el error, el equipo nacional libró una auténtica batalla ante Italia en busca de un lugar entre los mejores del mundo.

Cuando el reloj llegó a su fin, la pizarra marcó un apretado (14-12) en favor de México. La victoria permitió a los tricolores avanzar a los Cuartos de Final del Mundial de Düsseldorf, donde el objetivo inicial quedó cumplido y la ambición ahora apunta a algo mucho más grande.

De nueva cuenta, la conexión entre Diana Flores y Mónica Rangel marcó diferencia para la ofensiva mexicana. Cuando parecía que ambas selecciones se irían al descanso sin puntos, la mariscal de campo encontró a su receptora de confianza en una jugada clave.

Con 19 segundos en el reloj y en cuarta oportunidad, Flores lanzó un envío preciso a la zona de anotación que Rangel aseguró para las primeras seis unidades del encuentro. Posteriormente, Victoria Chávez concretó el intento de conversión de un punto para ampliar la ventaja de México antes del medio tiempo.

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Italia reaccionó apenas iniciada la segunda mitad y capitalizó su primera posesión ofensiva con una anotación que la acercó en el marcador. Sin embargo, el conjunto europeo no logró completar la conversión extra, lo que permitió que las mexicanas conservaran la delantera.

La respuesta tricolor no se hizo esperar: en la siguiente serie ofensiva, Flores leyó correctamente la cobertura defensiva y conectó un pase profundo con Rangel, quien se desmarcó y aseguró el ovoide para sumar otro touchdown y devolverle el control del partido a México.

Las italianas volvieron a meterse al partido en los minutos finales y lograron recortar distancias en el marcador, pero la defensiva mexicana respondió en los momentos de mayor presión y nunca permitió que sus rivales tomaran la ventaja.

La victoria permitió a México cerrar la fase de grupos con paso perfecto e invicto, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del Campeonato Mundial y ahora con la misión de enfrentar a España en los Cuartos de Final.

La celebración también dejó una noticia alentadora para el representativo nacional, ya que Tania Rincón, quien sufrió una lesión en el partido inaugural, fue vista al término del encuentro sin la rodillera que había utilizado.