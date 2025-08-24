logo pulso
México campeón en natación artística

Conquistó las 3 preseas de oro en disputa, en dueto, dueto mixto y equipo mixto

Por Agencias

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
México campeón en natación artística

La selección mexicana de natación artística se coronó en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras conquistar las tres medallas de oro en disputa de la justa: dueto, dueto mixto y equipo mixto, con lo que se confirmó como líder continental.

En la última competencia de la disciplina, la selección sumó la presea dorada en equipo mixto, tras ocupar el primer lugar en la rutina acrobática con 194.9850 puntos y sumar un total de 722.2850 unidades en sus tres rutinas: técnica, libre y acrobática.

El equipo estuvo integrado por las mexiquenses Nayelli Mondragón Acevedo, Daniela Ávila Villa, Fernanda Carmona Vázquez, Camila Argumedo Gómez y Carolina Arzate Carbia, las jaliscienses Victoria Delgado Cornejo y Citlali Estefanía Nuño Avilés, la queretana Jacqueline Mélendez Valdez y el jalisciense Diego Villalobos como reserva.

A cargo de la actuación del equipo mexicano estuvieron las entrenadoras Olga Assebva y Ariadna Medina, quienes realizaron la preparación de las atletas con una concentración de seis meses, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), complejo perteneciente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En segundo lugar se ubicó el equipo mixto de Estados Unidos con una calificación total de 672.5656 puntos y en tercero la selección de Chile con 634.0476.

México sumó sus dos primeras insignias doradas, gracias a la actuación de Camila Argumedo y Daniela Ávila en duetos y la pareja integrada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón en dueto mixto.

