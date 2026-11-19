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La fecha FIFA de noviembre le costó a la Selección Mexicana salir del top 10 de su ranking, lugar que había obtenido durante la Copa del Mundo, donde tuvo una fase de grupos perfecta.

La derrota en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica por 3-2 le costó al equipo dirigido por Rafael Márquez perder tres posiciones en la clasificación mundial de la FIFA, al pasar del décimo lugar al decimotercero con 1723.64 puntos.

Las selecciones favorecidas fueron Colombia y Alemania. Los sudamericanos lograron regresar al top 10 luego de dos años, mientras que los europeos escalaron dos posiciones para colocarse onceavos. Mientras que Suiza no se movió y permaneció en el decimosegundo lugar, también arriba del "Tri".

Pese a la pérdida de posiciones, México sigue siendo la mejor selección de la CONCACAF dentro del ranking, con Estados Unidos como su más cercano perseguidor, tres puestos abajo, en el decimosexto sitio.

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El ranking FIFA suma o resta los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento basándose en el potencial relativo de los dos oponentes.