México consigue el bronce
Murrieta fue clave para el tercer puesto del Tri en el Mundial Sub-17
La guardameta Valentina Murrieta se erigió como la heroína de México tras detener dos penaltis que certificaron la victoria de su equipo frente a Brasil (1-1 en los 90 minutos reglamentarios y 3-1 desde la tanda decisiva de los once metros) en el partido por el tercer puesto del Mundial femenino Sub-17.
El combinado dirigido por Miguel Gambero firmó una victoria agónica, con una primera parte dominada por México con muchas ocasiones que no lograron certificar con una protagonista: Joselyn Solís, que dispuso de tres intentos que no tuvieron el premio del gol.
En el segundo período, Brasil dio un paso adelante y tomó los mandos del choque hasta anotar el primer tanto del duelo en el minuto 78, cuando Kaylane abrió el marcador tras quedarse sola frente a Murrieta tras una asistencia de María.
México, destinada a la derrota, no se rindió y en la última jugada del partido, en el minuto 96, Evelin se marcó un gol en propia meta para dar vida al equipo de Gambero. La prórroga no dictó sentencia y fue la tanda de penaltis la que decidió el nombre del tercer puesto del Mundial.
Y eso que comenzó con un fallo de Alvarado, que se encontró con una parada de Morganti en el primer disparo de México. Después, el combinado azteca se repuso y por medio de Ibarra, Villalpando y Monroy marcaron sus tres siguientes lanzamientos, mientras que Murrieta adivinó y detuvo los intentos de Dulce María y de Dany Pereira para dar el tercer puesto a su país.
