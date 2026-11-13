México es bronce en mixtos de TKD

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El cuarteto mexicano integrado por Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón ganó la medalla de bronce en la prueba de equipos mixtos en el cierre del taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras derrotar 2-1 a la selección de Alemania en las competencias realizadas en Senegal. Esta edición marcó el debut oficial de la modalidad en el programa de medallas olímpicas, luego de haber participado como evento de exhibición en Tokio 2020 y París 2024.

La jornada tuvo un arranque difícil para el conjunto nacional, que cayó 0-2 en su primer encuentro ante Turquía. Sin embargo, el pase del cuadro turco a la gran final permitió a México acceder al repechaje, instancia en la que venció de forma contundente 2-0 a Arabia Saudita con marcadores parciales de 53-13 y 32-10.

En el duelo por el tercer lugar, los mexicanos superaron a Alemania en un emocionante combate con parciales de 10-7, 30-37 y 24-20, resultado que fue celebrado por el público senegalés que abarrotó el recinto. El oro de la prueba fue para Jordania tras imponerse 2-0 a Turquía, que obtuvo la plata.

Con este triunfo, el taekwondo de México firmó su mejor actuación histórica en unos Juegos Olímpicos de la Juventud al sumar cuatro preseas —plata de Guillermo Cortés (-63 kg) y bronces de Aline Herrera (-55 kg), Jorge Martínez (-73 kg) y el equipo mixto—, superando las dos medallas logradas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. De esta manera, la delegación mexicana alcanzó un total de 14 metales en Dakar 2026: tres de plata y 11 de bronce.

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