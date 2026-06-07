México Femenil vence a Australia

México.- La Selección Mexicana Femenil derrotó a Australia (1-0) en el primero de dos partidos amistosos programados en territorio australiano. Rumbo al clasificatorio mundialista y de los Juegos Olímpicos en noviembre, las dirigidas por Pedro López se impusieron con un gol solitario de Diana Ordóñez.

El partido se disputó en el McDonald Jones Stadium de Newcastle ante 23 mil 167 aficionados, y ahora el Tri viajará a Sydney donde se volverá a enfrentar a las Matildas el próximo 9 de junio en el estadio CommBank.

México mostró resiliencia ante los embates de las australianas, la portera Esthefanny Barrera tuvo una actuación destacada. Para ganar también hay que saber sufrir y eso lo demostró hoy el Tri, que encontró el gol del triunfo en tiempo de descuento.

La entrada de Charlyn Corral al campo de juego le cambió la actitud al Tri y fue ella quien comenzó la jugada del gol. Al minuto 92, se conectó con Alice Soto, quien asistió a Ordóñez para sellar el triunfo azteca. El combinado nacional se mantiene invicto y con el sueño de clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

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