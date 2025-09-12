logo pulso
México jugará ante Uruguay

Por AP

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
México jugará ante Uruguay

México.- Como parte de su preparación para el Mundial 2026, la selección de México enfrentará a Uruguay en la próxima fecha FIFA de noviembre, informaron el jueves los dirigentes del fútbol local y los organizadores.

El encuentro se realizará el 15 de noviembre en el estadio Corona, de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte del país.

Será el primer encuentro del Tri en esa ciudad desde el 11 de agosto de 2012, cuando enfrentó a Brasil.

“En este camino de preparación Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel y Uruguay lo es”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales. “Va a ser muy importante como preparación y para que Javier siga encontrando los integrantes de la lista final”.

México, que viene de empatar dos encuentros de preparación ante Japón y Corea del Sur, tiene programado en octubre medirse ante Colombia, en Arlington, Texas y a Ecuador, en Guadalajara, en el occidente del país.

Además de Uruguay, los dirigentes tienen firmado un acuerdo para enfrentar a Paraguay en noviembre, pero la sede no ha sido definida.

El Tri será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

