MLB aprueba árbitros robot

Los árbitros robot serán llamados a las Grandes Ligas la próxima temporada. El comité de competición del béisbol de las Grandes Ligas aprobó el martes el uso del llamado “Sistema Automatizado de Bolas y Strikes” en las mayores a partir en 2026.

Los árbitros humanos seguirán señalando bolas y strikes, pero los equipos podrán desafiar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extra. Los desafíos deben ser realizados por un lanzador, receptor o bateador, señalados tocando su casco o gorra, y un equipo retiene su desafío si tiene éxito. Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en las pantallas de video del campo.

La incorporación de los árbitros robot probablemente reducirá las expulsiones. Según MLB, el 61,5% de las expulsiones entre jugadores, managers y entrenadores el año pasado estuvieron relacionadas con bolas y strikes, al igual que el 60,3% esta temporada hasta el domingo. Las cifras incluyen expulsiones por comentarios despectivos, lanzar equipo mientras se protestan decisiones y conducta inapropiada.

Los árbitros de grandes ligas decretan correctamente aproximadamente el 94% de los lanzamientos, según UmpScorecards.

El mánager de los Guardianes de Cleveland, Stephen Vogt, dijo que los jugadores tendrán que adaptarse.

El ABS, que utiliza cámaras Hawk-Eye, ha sido probado en las ligas menores desde 2019. La Liga Atlántica independiente probó el sistema en su Juego de Estrellas de 2019 y MLB instaló la tecnología para la temporada de la Liga de Otoño de Arizona que reúne a los mejores prospectos.

En la Triple A, al inicio de la temporada 2023, la mitad de los juegos usaron los robots para las bolas u strikes y la otra mitad tuvo a un humano tomando decisiones sujetas a apelaciones de los equipos al ABS.

MLB usó el sistema de desafíos este año en 13 estadios de entrenamiento de primavera que albergaron a 19 equipos para un total de 288 juegos de exhibición. Los equipos ganaron el 52.2% de sus desafíos de bolas y strikes (617 de 1.182) desafíos.

En la primera prueba en el Juego de Estrellas de MLB, cuatro de cinco desafíos a las decisiones del árbitro principal Dan Iassogna fueron exitosos en julio.