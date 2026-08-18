MLB aprueba la venta de Padres

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Los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversionistas encabezado por el multimillonario del capital privado, el boricua José E. Feliciano y su esposa y socia empresarial, Kwanza Jones.

La liga anunció la aprobación el lunes tras una votación. Feliciano y Jones alcanzaron un acuerdo en mayo para comprar a los Padres a la familia del fallecido propietario Peter Seidler con una valoración récord en la MLB de 3,900 millones de dólares. El acuerdo aún está supeditado al cierre oficial de la transacción en las próximas semanas.

La familia de Seidler anunció su intención de explorar la venta del equipo en noviembre pasado, dos años después de la muerte de Peter Seidler. Feliciano, de 53 años y cofundador de la firma de capital privado Clearlake Capital, con sede en Santa Monica, surgió de la competencia como la principal elección de la familia Seidler. El director ejecutivo de los Padres, Erik Greupner, y el gerente general A.J. Preller seguirán a cargo de las operaciones diarias, según el anuncio de la MLB.

Peter Seidler asumió el control mayoritario de los Padres en 2020, después de incorporarse por primera vez a su grupo propietario en 2012, pero se volvió muy querido en San Diego por su agresiva apuesta financiera por ganar y su disposición a relacionarse con la afición del equipo. Murió a los 63 años en noviembre de 2023.

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Los Padres incrementaron de forma drástica su nómina bajo Seidler, lo que permitió a Preller construir la base del equipo actual, que ha disputado cuatro postemporadas en los últimos seis años y ganó al menos 89 juegos en tres de las últimas cuatro temporadas durante el tramo más exitoso en la historia de la franquicia. San Diego vuelve a estar actualmente en la pelea por los playoffs: ha ganado 17 de sus últimos 24 juegos para escalar hasta una posición de comodín de la Liga Nacional con marca de 67-58.