Modesto Brentford golea al Chelsea

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LONDRES.- Brentford ascendió el viernes al tercer puesto de la Liga Premier tras una contundente victoria por 3-0 sobre su rival londinense Chelsea.

Fue una actuación desconcertante del Chelsea de Xabi Alonso, que ahora acumula tres partidos de liga sin ganar.

Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fabio Carvalho marcaron en la segunda mitad para Brentford.

"Decepcionado con la segunda mitad, decepcionado con el resultado. Así no es como se compite en la Liga Premier. Fuimos castigados", dijo el entrenador del Chelsea, Alonso.

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"En este momento no estamos siendo lo suficientemente consistentes para competir durante todo el partido, 45 minutos no son suficientes, necesitas competir durante todo el partido. Se trata de todo, se trata de cosas tácticas que necesitamos seguir mejorando y hacerlo mucho mejor".

Nueva imagen para el Chelsea

Esta fue una alineación del Chelsea que contenía todos los elementos de su replanteamiento de fichajes en la pretemporada, con una columna vertebral sólida y experimentada que vio a Jordan Henderson y Danny Welbeck realizar sus primeras titularidades en la liga.

Algo pareció encajar. Los visitantes no se vieron ni la mitad de caóticos en defensa en la primera parte como lo han sido por momentos esta temporada, plantándole cara físicamente a Brentford, ganando duelos y sin permitir que el equipo de Keith Andrews dominara las segundas jugadas.

Pero los viejos hábitos regresaron tras el descanso. La marca en el córner de Mikkel Damsgaard al minuto 61 fue deficiente, Jannik Schuster prolongó de cabeza y Anthony lo remató.

Luego, Thiago quedó libre para anotar después de que se atajara el disparo de Kevin Schade, y un centro raso fue empalmado en el tiempo añadido por Carvalho para llevar a los aficionados de Brentford al país de los sueños.

Andrews: el equipo está en un buen momento

"Fue una noche realmente buena", dijo el entrenador de Brentford, Andrews. "Es importante que disfrutes noches como esta porque trabajas muy duro y hay tantos días difíciles en este juego.

"Cuando juegas contra un rival del oeste de Londres, te preparas para un partido y emprendes un poco de viaje con el equipo. Siempre hay baches en el camino, pero estábamos en un muy buen momento y es agradable ver que esta noche se materializa".

Brentford tiene nueve puntos en cinco partidos y está a tres puntos de los colíderes Arsenal y Manchester City, que juegan el sábado y el domingo, respectivamente. Chelsea cayó al séptimo puesto con siete puntos en cinco partidos.