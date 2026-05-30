logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul

Su fallecimiento ocurre tras enfrentar procesos judiciales por presuntas irregularidades financieras y una detención

Por El Universal

Mayo 30, 2026 12:23 p.m.
A
Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Guillermo "Billy" Álvarez, ex presidente de Cruz Azul y ex director general de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció este sábado 30 de mayo a los 80 años, según confirmaron fuentes a El Universal.

      Fallecimiento de Guillermo Billy Álvarez y su impacto

      Lo que pone fin a una de las etapas más polémicas en la historia de la institución celeste. La noticia fue dada a conocer durante las primeras horas del día y hasta el momento su familia no ha emitido un posicionamiento oficial.

      Álvarez fue una de las figuras más influyentes dentro del futbol mexicano durante más de tres décadas, al encabezar tanto al club cementero como a la cooperativa. Su gestión dejó una huella importante en la historia de Cruz Azul, marcada por títulos nacionales e internacionales, pero también por una larga serie de cuestionamientos administrativos y legales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Logros deportivos y controversias administrativas

      Bajo su administración, La Máquina conquistó el título de Liga MX en el Invierno 1997, además de levantar varios campeonatos de Copa MX y trofeos de Concacaf. Sin embargo, su etapa también quedó marcada por múltiples finales perdidas y por la frustración de una afición que durante años vivió constantes decepciones deportivas.

      En sus últimos años, Álvarez enfrentó diversos procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades financieras y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que derivó en su detención en 2025 tras varios años prófugo de la justicia. Su situación legal se convirtió en uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Cruz Azul.

      Con su fallecimiento se cierra un capítulo complejo y controversial para la institución cementera, cuya afición y estructura directiva hoy viven una etapa distinta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul
      Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul

      Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul

      SLP

      El Universal

      Su fallecimiento ocurre tras enfrentar procesos judiciales por presuntas irregularidades financieras y una detención

      Buenavista se viste de Mundial con exposición de reliquias del futbol
      Buenavista se viste de Mundial con exposición de reliquias del futbol

      Buenavista se viste de Mundial con exposición de reliquias del futbol

      SLP

      El Universal

      La muestra "Pasión y gloria del futbol" reúne más de 120 camisetas históricas, trofeos, balones y experiencias interactivas

      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria
      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria

      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria

      SLP

      El Universal

      El PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta protagonizan un duelo clave en Budapest.

      CAFA premia a ganadores de su carrera
      CAFA premia a ganadores de su carrera

      CAFA premia a ganadores de su carrera

      SLP

      Romario Ventura