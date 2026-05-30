Muere Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul

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Guillermo "Billy" Álvarez, ex presidente de Cruz Azul y ex director general de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció este sábado 30 de mayo a los 80 años, según confirmaron fuentes a El Universal.

Fallecimiento de Guillermo Billy Álvarez y su impacto

Lo que pone fin a una de las etapas más polémicas en la historia de la institución celeste. La noticia fue dada a conocer durante las primeras horas del día y hasta el momento su familia no ha emitido un posicionamiento oficial.

Álvarez fue una de las figuras más influyentes dentro del futbol mexicano durante más de tres décadas, al encabezar tanto al club cementero como a la cooperativa. Su gestión dejó una huella importante en la historia de Cruz Azul, marcada por títulos nacionales e internacionales, pero también por una larga serie de cuestionamientos administrativos y legales.

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Logros deportivos y controversias administrativas

Bajo su administración, La Máquina conquistó el título de Liga MX en el Invierno 1997, además de levantar varios campeonatos de Copa MX y trofeos de Concacaf. Sin embargo, su etapa también quedó marcada por múltiples finales perdidas y por la frustración de una afición que durante años vivió constantes decepciones deportivas.

En sus últimos años, Álvarez enfrentó diversos procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades financieras y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que derivó en su detención en 2025 tras varios años prófugo de la justicia. Su situación legal se convirtió en uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Cruz Azul.

Con su fallecimiento se cierra un capítulo complejo y controversial para la institución cementera, cuya afición y estructura directiva hoy viven una etapa distinta.